كيف تحافظين على حب زوجك لكِ؟

كتب - هشام عواض:

يتصور البعض أن الحياة الزوجية ستكون سعيدة دائمًا إلا أننا نصطدم بالواقع بعد الزواج، وأن السعادة والهدوء لن يكونان طوال الوقت، بل سيعكر صفو العلاقة بينهما المشاكل سواء كانت قليلة أو كثيرة.

وفي بعض الأحيان ربما تقصر الزوجة من ناحية زوجها ويقوم على أثر ذلك بالبحث عن امرأة أخرى ومن هنا تحدث الخيانة، ولهذا يجب على الزوجة المحافظة على حب زوجها لها، وذلك بعدة نصائح بحسب موقع "familyshare" المعنى بالشئون الأسرية.

- الاهتمام

الزوجة هي أقرب شخص في حياة زوجها، وكذلك الزوج يجب أن يكون هو الشخص الأهم في حياتها وذو الأولوية، نعم الزوجة لديها مشاغل كثيرة بداية من الاهتمام ببيتها وأولادها وحتى تربية الأطفال، لكن لزوجها الحق في الاهتمام وأن يكون أولوية حتى يكون سعيدًا في حياته ويسعد زوجته.

- جعله يشعر بالسعادة معك

أكد خبراء العلاقات الأسرية أن من أهم أسباب ابتعاد الرجل عن زوجته والبحث عن أخرى تكمن في عدم شعور بالسعادة من زوجته، دائمًا ما تكون السعادة في فترة الخطوبة وبدايات الزواج لكن سرعان ما تختفي رويدًا رويدًا مع الوقت، ومن الضروري أن تهيئ الزوجة أسباب السعادة لزوجها. لكن في نفس الوقت وبطبيعة الحال فإنه من غير الواقعي أن يكون الزوج سعيدًا في كل دقيقة من كل يوم، ولكن علينا أن نبذل جهدًا واعيًا لنوازن الأمور.

- الاهتمام بالعلاقة الحميمية

في بدايات الزواج تكون أوقات العلاقة الحميمية متكررة لكن مع مرور الوقت وبعد الإنجاب والانشغال في الحياة تقل كما هو طبيعي، وهو ما يمثل ازعاج للرجل الذي لا يطيق العيش مع زوجته بدون هذه العلاقة وتتحول العلاقة بينهم إلى علاقة صداقة. ولهذا على الزوجة أن تراعي هذا الشعور لدى زوجها.