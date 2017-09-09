محافظ سوهاج: أنهينا 44 خصومة ثأرية في دار السلام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صرح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم بأن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إنهاء 44 خصومة ثأرية بمركز دار السلام خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى استكمال لجنة المصالحات الإعداد لإنهاء 24 خصومة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ خلال كلمته بجلسة صلح بين عائلتين اليوم السبت أن إنهاء تلك الخصومات ساهم بشكل كبير فى إنجاز العديد من الخدمات والمشروعات التنموية بنطاق مركز دار السلام، موضحا أنه تم الانتهاء من محطة مياه أولاد سالم ومحور جرجا – دار السلام على النيل، وجارٍ العمل بمشروع تطوير مستشفى دار السلام المركزى وعدد من المشروعات الاخرى فى مختلف القطاعات.

وشهد عبدالمنعم مراسم جلسة الصلح التى تمت اليوم بقرية النغاميش بمركز دار السلام بين عائلتى الحزينات بالنغاميش ومحمد أبو الفضل سليمان من ناحية الشيخ حمد بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، والتى راح ضحيتها مواطن من العائلة الأولى بسبب خلافات الجيرة.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى العائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح، داعيا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، ونوه إلى ضرورة التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر وإتمام باقى المصالحات بالمحافظة.

شاهد أيضا

وتم الصلح بين الطرفين بنظام القودة، وأدى الطرفان القسم الخاص بالصلح، وأسدل الستار على تلك الخصومة وسط تصفيق وفرحة عارمة سيطرت على جميع الحضور.

وحضر مراسم الصلح اللواء حسن محمود نائب مدير الامن حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد منتصر عبدالنعيم مدير فرع الامن العام بسوهاج، والنائب طارق رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وسط حضور جماهيرى من أبناء مركز دار السلام بسوهاج ومركز أبو تشت بقنا.