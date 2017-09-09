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«تمر داخل البيوت».. أسلاك الضغط العالي تهدد كفر عطا الله بالقليوبية (صور)

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«تمر داخل البيوت».. أسلاك الضغط العالي تهدد كفر عطا الله بالقليوبية (صور) «تمر داخل البيوت».. أسلاك الضغط العالي تهدد كفر عطا الله بالقليوبية (صور)

التحرير

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يعيش أهالى قرية كفر عطا الله التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في خوف دائم على حياتهم ومستقبل أبنائهم بسبب انتشار أعمدة وأسلاك الضغط العالي فوق منازلهم.

ووصف حسين زغابة، حال أهالي قريته بالصعب، قائلا: «عايشين فى رعب على أولادنا، خايفين من وقوع الأسلاك على الأرض وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء»، متابعا: «بنخاف ننام عشان منصحاش على مصيبة بسبب أسلاك التيار العالى التى تمر فوق منازلنا». 

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من جانبه أبدى وائل محمد أحد الأهالي تخوفه من انتشار أسلاك الضغط العالي قائلا: «تنذر بانتشار الحرائق وحدوث مشكلات كبيرة للمواطنين وخاصة فى فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار» مستطردا: «الأعمدة بيخرج منها شرر وشياط وممكن تعمل بلاوى سودة».

ونوه إلى أن أعمدة الكهرباء متواجدة داخل بيوت بعض الأهالى نظرا لوجودها قبل عملية  البناء، مستدركا: «بيفادوها من المبانى».

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«لما حد يموت هيتحركوا».. بهذه العبارة التقط ماهر فؤاد من أهالى قرية كفر عطالله حديثه لـ"التحرير"، متابعا: «الجهات المختصة لا تلتفت إلى شكواهم».

«حياتهم وحياة أبنائهم وممتلكاتهم لخطر داهم»، لذا وجه فؤاد استغاثة إلى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بضرورة حل مشكلة الأسلاك المارة فوق منازلهم قبل وقوع كارثة.

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وفي نفس السياق، كشف مصدر مسئول بديوان محافظة القليوبية، اعتماد وزارة الكهرباء 90 مليون جنيه لصالح مشروع تحويل خطوط الضغط العالي التي تمر وسط الكتل السكنية بقرى المحافظة إلى كابلات أرضية فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر لـ"التحرير" إنه من المنتظر أن يعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بين رؤساء المدن والأحياء ومسئولي قطاع الكهرباء بالمحافظة ولجنة متخصصة من الوزارة  لتحديد الأولويات وخطوط الضغط العالي التي تشكل خطورة لتحويلها إلى كابلات أرضية بقرى المحافظة.

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التحرير

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