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عضو هيئة كبار العلماء حول مسابقة ملكة جمال مصر: حرام وتنشر الفاحشة

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من بين أكثر من 2000 متقدمة لمسابقة ملكة جمال لهذا العام، وقع الاختيار، أمس الجمعة، على 62 مشتركة للتأهيل للمرحلة التالية والخضوع لاختبارات القبول، في فاعلية أقيمت أمس الجمعة بفندق شيراتون القاهرة بالدقي.

ومن المقرر أن تختار لجنة التحكيم مساء اليوم السبت، من 21 إلى 26 فتاة للتأهل للمرحلة النهائية من المسابقة، والمقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر الجاري، وستعلن عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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من جانبه قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن تدشين مسابقة لملكة جمال مصر، أمس الجمعة، أمر محرم فى نصوص الشريعة.

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وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن من أعمال المسابقة أن ينظر المحكم إلى جسد المتسابقة، وكل مفاتن المرأة، الأمر الذى يحمل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة، خاصة أن المتسابقة ترتدى ملابس مثيرة لكى تحصد المراكز الأولى.

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وأشار مهنى، إلى أن ما يجرى على مستوى العالم من تدشين مسابقات لاختيار ملكات الجمال أمر غير مباح شرعًا، مؤكدا أن تلك المسابقات لها أضرار نفسية خطيرة على المتسابقات اللاتى لا تحصدن المراكز الأولى، فضلًا عن أنها تساعد على انتشار الفواحش والتبرج بين المتسابقات.

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