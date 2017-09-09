بعد أنباء تراجعه.. المعارضة تبحث عن بديل للخطيب في انتخابات الأهلي

التحرير

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سيطرت حالة من الارتباك الشديد، على الجبهة المعارضة لمجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر، بعد الغموض الذي أثير مؤخرًا حول موقف محمود الخطيب، نائب رئيس الأهلي السابق، المرشح المحتمل لرئاسة النادي.

وشهدت الأيام الماضية ضغوطًا شديدة من المقربين لـ«الخطيب»، من أجل إعلان ترشحه بعد الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي، للتصويت على اللائحة، والتي حضرها ما يقرب من 15 ألف عضو.

وعلمت «التحرير» أن عدد المصوتين على اللائحة، أثبت أن شعبية «طاهر» ومجلسه بين أعضاء الأهلي كبيرة، وبالحسابات الإنتخابية، فإن هذا العدد يؤكدة قوة موقف المجلس الحالي ويزيد من فرص استمرار «طاهر» في رئاسة الأهلي، ما يعني أن المعركة الانتخابية ستكون على أشدها بالنسبة لـ«الخطيب»، الذي سيحتاج لحضور حوالي ٣٠ ألف عضو في الإنتخابات، ليضمن نجاحه.

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الُمفاجأة أن جبهة المعارضة في الأهلي بدأت تجهز بديل الخطيب بعدما بدأت الأصوات تتعالى لمطالبته بإعلان ترشحه لكنه لم يبد أي اهتمام أو رد فعل حتى الآن خاصة أن المقربين ظلوا لفترة طويلة يؤكدون له أنه سيفوز بسهولة وربما يتولى الرئاسة بالتزكية إلا أن التجربة العملية اثبتت عكس ذلك.

كان العامري فاروق، وزير الرياضة السابق، أبرز المرشحين لدى جبهة المعارضة للترشح أمام «طاهر» في انتخابات الأهلي، وأيضًا عدلى القيعى مدير التسويق الأسبق في النادي، والذى حمل على عاتقه مؤخرًا انتقاد مجلس «طاهر» رغم أنه يعمل في قناة النادي الأهلي.