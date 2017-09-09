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20 لاعبًا في قائمة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة المصري

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20 لاعبًا في قائمة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة المصري 20 لاعبًا في قائمة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة المصري

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أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة عن قائمته للقاء المصري البورسعيدي غداً الأحد، على  ملعب برج العربي في أولى مباريات الفريقين بالدوري العام.

وانطلقت بطولة الدوري أمس، الجمعة،بلقائين بين الداخلية وبتروجيت والذي انتهى بالتعادل الايجابي، والمقاولون العرب والرجاء والذي انتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة.

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وضمت قائمة دجلة 20 لاعبًا هم:

 محمد عبد المنصف - محمود رضا - أحمد بدوي - أسامة العزب -  حسام عرفات - بسام وليد - احمد العش - محمد أنور - أحمد الشناوي - عمرو طارق -  السيد سالم - أحمد سمير - محمد عبد العاطى - كريم بدير - محمد شريف - حسين ياسر - جون مارك - مباوسو - يوسف اوتارا - ردوى مانجا وأحمد رؤوف. 

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التحرير

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