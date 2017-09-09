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تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

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مصراوي Masrawy

تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

05:01 م السبت 09 سبتمبر 2017

تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

فتح الله جولن

اسطنبول - (د ب أ): 

حذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى ألمانيا، ونصحت المقيمين هناك أو الذين يعتزمون زيارتها التزام الحيطة والحذر خلال حملة الانتخابات الألمانية.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "القادة السياسيون في ألمانيا يؤسسون حملاتهم على أساس مناهض لتركيا ويعرقلون عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الوزارة أن ألمانيا "خضعت منذ فترة لتأثير متنام لليمين المتطرف بل وحتى أسلوب عنصرى فى الخطابة ".

وزعمت الوزارة أنه لا يتم اللجوء إلى القضاء في ألمانيا بسبب "كراهية الأجانب والعنصرية". كما أشار البيان إلى حرائق المباني الأخيرة في المناطق التي يسكنها المواطنون الاتراك، مشيرة إلى أنه يشتبه في إشعال تلك الحرائق عمدا من قبل عنصريين في بعض الحالات.

كما اتهمت أنقرة ألمانيا بالترحيب بالجماعات الإرهابية وأشارت فى هذا الصدد إلى حزب العمال الكردستاني وشبكة الداعية فتح الله جولن. ويتم تصنيف حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية في تركيا والاتحاد الاوروبي، أما جماعة جولن لا تصنف في أوروبا كذلك.

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مصراوي Masrawy

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