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أكثر من 5.5 مليون شخص يشاركون في استفتاء إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

أكثر من 5.5 مليون شخص يشاركون في استفتاء إقليم كردستان

04:53 م السبت 09 سبتمبر 2017

أكثر من 5.5 مليون شخص يشاركون في استفتاء إقليم كردستان

جوتيار عادل عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات

العراق - (د ب أ):

أفاد جوتيار عادل عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان اليوم السبت بأن عدد المشاركين في الاستفتاء المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من هذا الشهر يبلغ خمسة ملايين وستمائة ألف شخص.

وقال عادل لوكالة الأنباء الالمانية، إن "هؤلاء المقترعين البالغ عددهم خمسة ملايين وستمائة ألف شخص سيدلون بأصواتهم في 2065 مركزا موزعا على محافظات الإقليم الثلاثة وكافة المناطق الكردستانية خارج الإقليم".

وأشار عادل إلى أن "التصويت سيجري يومي الثالث والعشرون والخامس والعشرون من هذا الشهر، موضحاً أن يوم الثالث والعشرين مخصص لتصويت قوات البيشمركة والأمن الداخلي ومواطني الإقليم خارج البلاد، أما يوم الخامس والعشرين فهو مخصص للتصويت العام لمواطني الإقليم والمناطق الكردستانية خارج الإقليم".

وبين أن "عملية التصويت ستبدأ في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي".

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