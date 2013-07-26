سافيولا: أسعى لمساعدة أوليمبياكوس للانضمام لكبار أوروبا

أثينا، (إفي): أعرب المهاجم الأرجنتيني خافيير سافيولا، اليوم الخميس عن شعوره "بالفخر" إزاء تعاقده مع أوليمبياكوس بطل اليونان، مؤكد أن هدفه هو مساعدة النادي اليوناني ليكون أحد أفضل الأندية الأوروبية.

وقال سافيولا في أول تصريح له عقب تعاقده مع النادي اليوناني أمس الأربعاء لمدة موسمين "لقد كان استقبال حار وجميل للغاية. وأتمنى أن أرد لهم ذلك من خلال أدائي في الملعب حتى يتمكن النادي من الصعود لنخبة الأندية الأوروبية".

وبعد ان استقبل الأرجنتيني من قبل المشجعين، أمسك سافيولا بقميص ناديه الجديد ذو اللون الاحمر والابيض والذي يحمل رقم 9.

وخلال تصريحاته لقناة النادي أوضح المهاجم (32 عاما) انه قد تسنت له الفرصة من قبل وخاض مباراة ضد ناديه الجديد "بطل اليونان"، مضيفا انه سيسعى جاهدا لجعله ضمن "صفوة الأندية الأوروبية".

وصرح "إنه لشرف وامتياز لي ارتداء قميص هذا النادي واللعب ضمن صفوفه".

وبذلك انضم اللاعب الأرجنتيني، الذي لعب في صفوف ريفر بليت وبرشلونة وريال مدريد، إلى أوليمبياكوس اليوناني بعد فشله في الاتفاق على تجديد عقده مع مالاجا الاسباني، الذي كان قد انضم إليه في الصيف الماضي لموسم واحد، ورفض انتقاله إلى سانتوس البرازيلي.

ويذكر أن أوليمبياكوس توج في الموسم الماضي بثنائية الدوري اليوناني والكأس المحليين، مما يؤهله الموسم المقبل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.