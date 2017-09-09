بالصور.. تكريم عدد من المزارعين بالتزامن مع "عيد الفلاح" بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم السبت، عددًا من الفلاحين والمزراعين المتميزين في زراعة المحاصيل الزراعية من مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المهندس محمد سامي، نقيب الزراعيين، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح بديوان عام المحافظة.

وأضاف عشماوي، أن الفلاحين والمزراعين أصحاب فضل علينا جميعًا، بطيبتهم وعرقهم من أجل توفير الغذاء، مشيرًا إلى أن عيد الفلاح مناسبة لتأكيد دوره الكبير في الاقتصاد الوطني، وعملية التنمية، مؤكدًا أن الفلاح المصري هو أحد رموز الشخصية المصرية لارتباطه بأرضه والدفاع عن حقه.