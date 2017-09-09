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خارجية البرلمان: ملف المعونة الأمريكية ضمن أولويات اللجنة بدور الانعقاد المقبل

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مصراوي Masrawy

خارجية البرلمان: ملف المعونة الأمريكية ضمن أولويات اللجنة بدور الانعقاد المقبل

04:37 م السبت 09 سبتمبر 2017

خارجية البرلمان: ملف المعونة الأمريكية ضمن أولويات اللجنة بدور الانعقاد المقبل

النائب طارق الخولى

كتب- أحمد علي:
قال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن ملف المعونه الأمريكية سيكون من أولويات الموضوعات التى تناقشها اللجنة فى بداية دور الانعقاد القادم، إضافة إلى تقرير منظمة هيومان رايتس واتش.

وأضاف الخولي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة ستعقد لجان استماع مع مسئولي هذه الملفات فى وزارة الخارجية المصرية، للإطلاع ومناقشة هذه الملفات للخروج بأفضل سبل التحرك إزاء تلك الملفات.​

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