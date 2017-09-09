رومانيا تعترض أكثر من 200 مهاجر في البحر الأسود

مهاجرون من ليبيا ينتظرون انقاذهم من قبل سفينة اكوا

(أ ف ب):

اعترض خفر السواحل الرومانيون في البحر الأسود مركبين يقلان اكثر من 200 مهاجر احدهما تمت مواكبته الى ميناء مانغاليا الروماني (جنوب شرق) والاخر تهتم به السلطات التركية كما اعلنت شرطة الحدود.

وقالت الشرطة ان مركب الصيد الذي ضبطه خفر السواحل الرومانيون رصد صباح السبت على بعد ميل بحري من الحدود البحرية الرومانية-البلغارية والسواحل البلغارية. وكان يقل 97 شخصا ، 40 رجلا و21 امرأة و36 طفلا. واوضحت الشرطة انهم قالوا جميعا انهم "من ايران والعراق".

وهو رابع مركب مهاجرين تضبطه السلطات الرومانية في البحر الأسود منذ منتصف اغسطس.

وفتحت السلطات تحقيقا في الملف لمعرفة مكان انطلاق المركب كما أعلنت الناطقة باسم خفر سواحل كونستانتا (جنوب شرق) يونيلا باسات لوكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة ان سفينة صيد اخرى مشبوهة "كانت تتجه نحو المياه الاقليمية الرومانية" رصدت مساء الجمعة وكان على متنها نحو 120 شخصا.

وقام مسؤولو خفر السواحل بحجز المركب الى حين وصول نظرائهم الاتراك الذين تكفلوا بالسفينة والاشخاص على متنها.

وكانت رومانيا التي لا تنتمي الى فضاء شنغن، بمنأى الى حد كبير عن ازمة الهجرة حتى الآن.

لكن بوخارست تخشى أن يصبح البحر الأسود وجهة بديلة للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين بالوصول إلى اوروبا فيما تبرز عراقيل متزايدة في المتوسط بينها منع منظمات غير حكومية من القيام بدوريات قبالة ليبيا لانقاذ المهاجرين.