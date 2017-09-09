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واشنطن تعتزم الدعوة للتصويت على قرار لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

واشنطن تعتزم الدعوة للتصويت على قرار لفرض عقوبات على

04:49 م السبت 09 سبتمبر 2017

واشنطن تعتزم الدعوة للتصويت على قرار لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

مجلس الأمن الدولى

واشنطن - أ ش أ

أفاد مسئولون أمريكيون اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولى اعتزامها الدعوة لعقد اجتماع بعد غد الاثنين للتصويت على مسودة قرار ينص على فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة - في بيان أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - "إن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولى أنها تعتزم الدعوة لعقد اجتماع للتصويت على مسودة قرار لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية الاثنين المقبل".

وكشفت الصحيفة عن أن الولايات المتحدة تدفع مجلس الأمن الدولى إلى قطع النفط عن كوريا الشمالية وحظر استيراد منسوجات من كوريا الشمالية، فضلا عن إنهاء توظيف الكوريين الشماليين العاملين بالخارج، لافتة إلي أن مسودة القرار تتضمن كذلك حظر سفر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وتجميد أصول أمواله بالخارج.

يشار إلي أن الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، وجارتها ، تمتلكان حق النقض "الفيتو" فى مجلس الأمن الدولى، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه مسودة القرار إلى 9 أصوات مؤيدة من أعضاء مجلس الأمن، إلى جانب عدم وجود نقض من الأعضاء الدائمين في المجلس من أجل تمرير القرار.

يذكر أن حدة التوترات بين واشنطن وبيونج يانج تصاعدت بعد أن أجرت الأخيرة تجربتها النووية السادسة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت بيونج يانج اختبارها لقنبلة هيدروجينية قادرة على الاندماج في صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو الأمر الذي قوبل بإدانة من قبل المجتمع الدولي.

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