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التحالف الدولي: لا توجد قوات برية أمريكية قرب محافظة دير الزور السورية

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي: لا توجد قوات برية أمريكية قرب محافظة دير الزور السورية

04:44 م السبت 09 سبتمبر 2017

التحالف الدولي: لا توجد قوات برية أمريكية قرب محافظة دير الزور السورية

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة واشنطن الكولونيل راين ديلون، إنه لا توجد قوات برية أمريكية قرب محافظة دير الزور السورية، مشيرا إلى أن التحالف يركز الآن على دعم حلفائه في معركة دير الزور.

وأضاف ديلون، في تصريحات خاصة لقناة العربية الحدث ، اليوم السبت، أن التحالف الدولي نفذ الأسبوع الماضي 21 ضربة جوية ضد أهداف التنظيم الإرهابي، وقتل 2 من قياديه اللذان يشرفان على العمليات الخارجية.

وأشار إلى أن التحالف أوقف المراقبة الجوية لقافلة الحافلات التي تقل عناصر داعش الإرهابي وعائلاتهم في الصحراء السورية قرب الحدود العراقية بناء على طلب ، مشيرا إلى أنه تم ضرب مقاتلي "داعش" الذين ابتعدوا عن القافلة.

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مصراوي Masrawy

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