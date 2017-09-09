التحالف الدولي: لا توجد قوات برية أمريكية قرب محافظة دير الزور السورية

واشنطن - أ ش أ

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة واشنطن الكولونيل راين ديلون، إنه لا توجد قوات برية أمريكية قرب محافظة دير الزور السورية، مشيرا إلى أن التحالف يركز الآن على دعم حلفائه في معركة دير الزور.

وأضاف ديلون، في تصريحات خاصة لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، أن التحالف الدولي نفذ الأسبوع الماضي 21 ضربة جوية ضد أهداف التنظيم الإرهابي، وقتل 2 من قياديه اللذان يشرفان على العمليات الخارجية.

وأشار إلى أن التحالف أوقف المراقبة الجوية لقافلة الحافلات التي تقل عناصر داعش الإرهابي وعائلاتهم في الصحراء السورية قرب الحدود العراقية بناء على طلب روسيا، مشيرا إلى أنه تم ضرب مقاتلي "داعش" الذين ابتعدوا عن القافلة.