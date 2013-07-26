جوليو سيزار إلى فيورنتينا؟

أشارت تقارير إيطالية إلى أن البرازيلي جوليو سيزار حارس كوينز بارك في محادثات مع فيورنتينا الإيطالي من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان جوليو سيزار قد أعلن رحيله عن كوينز بارك رينجرز بعد هبوطه الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى وفشلت مفاوضاته مع نابولي للإنتقال إليه ليحول وجهته لفيورنتينا.

وتألق جوليو سيزار مؤخرا مع منتخب بلاده وقاده للتتويج بكأس القارات والتي أقيمت في البرازيل بعد التغلب على إسبانيا 3-0 في النهائي.

وارتبط سيزار بالعودة للدوري الإيطالي مرة أخرى إذ خاض تجربة ناجحة مع إنتر توج خلالها مع الفريق بأكثر من بطولة أبرزها دوري أبطال أوروبا 2010.