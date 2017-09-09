أهالي يتعدون على مديرية صحة الشرقية بادعاء التقصير في علاج طفلة

الشرقية – فاطمة الديب:

تعدى عدد من الأهالي، اليوم السبت، على مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية؛ بسبب ادعاء تقصير أحد المستشفيات في علاج طفلة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، بتعدي عدد من الأهالي على مبنى مديرية الشؤون الصحية.

وأوضح البلاغ، أن بعض الأهالي تعدوا على المديرية، بعدما حضر المدعو "إيهاب. ص. ح" حاملًا طفلته التي تبلغ من العمر يوم واحد، مصابة بضيق في التنفس، وطلب تحويلها إلى أحد المستشفيات؛ بسبب وجود تقصير طبي، قبل أن يتم توجيهه إلى مستشفى الزقازيق العام.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6966 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.