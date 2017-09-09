بالصور.. محافظ الوادي الجديد يجتمع بمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، وجميع أعضاء مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ، إلى ضرورة منح تسهيلات لزراعة واستغلال الكثبان والغرود الرملية بالمحافظة، وذلك منعا لزحف الرمال على الزراعات والمباني ببعض القرى، كما أوصى بضرورة طرح الأراضي الزراعية الخاصة بالصندوق بالمزاد العلني لاستغلالها، وذلك بعد تحديد المساحات الصالحة للزراعة وبالتنسيق مع الري وتحديد القيمة الإيجارية لها.

كما وجه الزملوط، بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر العيون السطحية القائمة على الطبيعة بمركزي الداخلة وبلاط، وتقنين أوضاعها وإعداد تقرير متكامل عن كل حالة على حدة ودراسة الحالات الزراعية خارج الزمام، والمخصص لها حصة مياه وذلك خلال شهر من الآن.

كما وجه المحافظ، بدراسة إنشاء جهاز لتحصيل الرسوم المقررة والخاصة بالصندوق وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من إيرادات الصندوق، والاستعانة بخريجي معهد الصرافة المعينين بالمصالح الحكومية، وذلك بعد تدربيهم بمعرفة الضرائب العقارية بالمحافظة.

ووافق المحافظ، على الطلب المقدم من جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، للحصول على مساحه 1000 فدان كمشروعات استصلاح للشباب، على أن يتم التخصيص على مرحلتين، وذلك بناءً على الدراسة المقدمة من الجمعية كظهير زراعي للقرية، والتزام الجمعية بالشروط المقررة لذلك.