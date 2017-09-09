أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يجتمع بمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يجتمع بمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

04:28 م السبت 09 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    824864b612.jpg

  • عرض 2 صورة

    185e9b9aa6.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

الألبوم التالى

بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، وجميع أعضاء مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ، إلى ضرورة منح تسهيلات لزراعة واستغلال الكثبان والغرود الرملية بالمحافظة، وذلك منعا لزحف الرمال على الزراعات والمباني ببعض القرى، كما أوصى بضرورة طرح الأراضي الزراعية الخاصة بالصندوق بالمزاد العلني لاستغلالها، وذلك بعد تحديد المساحات الصالحة للزراعة وبالتنسيق مع الري وتحديد القيمة الإيجارية لها.

كما وجه الزملوط، بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر العيون السطحية القائمة على الطبيعة بمركزي الداخلة وبلاط، وتقنين أوضاعها وإعداد تقرير متكامل عن كل حالة على حدة ودراسة الحالات الزراعية خارج الزمام، والمخصص لها حصة مياه وذلك خلال شهر من الآن.

كما وجه المحافظ، بدراسة إنشاء جهاز لتحصيل الرسوم المقررة والخاصة بالصندوق وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من إيرادات الصندوق، والاستعانة بخريجي معهد الصرافة المعينين بالمصالح الحكومية، وذلك بعد تدربيهم بمعرفة الضرائب العقارية بالمحافظة.

ووافق المحافظ، على الطلب المقدم من جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، للحصول على مساحه 1000 فدان كمشروعات استصلاح للشباب، على أن يتم التخصيص على مرحلتين، وذلك بناءً على الدراسة المقدمة من الجمعية كظهير زراعي للقرية، والتزام الجمعية بالشروط المقررة لذلك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الوادي الجديد يلتقي بشباب واحة الداخلة

    أخبار

  • الزملوط: بدء العمل بالموازنة الجديدة.. والأولوية للطرق

    أخبار

  • محافظ الوادي الجديد: مساحات مجانية للبائعين في حال تخفيض الأسعار

    أخبار

  • وقف استشاري جراحة عن العمل بمستشفى الفرافرة في الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

48a898a652.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة