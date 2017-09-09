العصار وفودة يبحثان تطوير منطقة "أبو زنيمة" بجنوب سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة، وذلك لبحث إمكانية استغلال الإمكانيات التكنولوجية والفنية للإنتاج الحربي لصالح مشروعات تطوير المحافظة.

واستعرض العصار خلال اللقاء إمكانيات الوزارة التى يمكن إستغلالها فى تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وكذا المشروعات التنموية المختلفة بالمحافظة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

كما أكد العصار على توجيهه لكافة إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لصالح مشروعات التنمية بمحافظة جنوب سيناء وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة بغرض زيادة الإنتاج ورفع العائد الإقتصادى للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالى المحافظة.

ومن جانبه أعرب فودة عن ثقته التامة فى إمكانيات الوزارة وفى تولى الوزارة للمشروعات القومية للدولة من حيث الجودة والسرعة فى إنجاز المشروعات المكلفة بها.

وأستعرض فودة المخطط الإستراتيجي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وإمكانياتها ومميزاتها والرؤية المستقبلية لها والمطالب الاستثمارية اللازمة لإنشاءها وتطويرها.

وأكد أن هذه المنطقة ستعد طفرة حضارية وصناعية للمحافظة وستزيد من فرص الأستثمار الى جانب تنشيط السياحة للمحافظة.

وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على بدء العمل على المشروعات المتفق عليها وفقا لخطة عملية وزمنية محددة.​