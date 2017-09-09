الآثار": رفع جزء من تمثال جرانيت وزنه 8 أطنان بالمطرية

القاهرة - (أ ش أ):

نجحت البعثة الآثرية (المصرية الألمانية) المشتركة العاملة في أرض الحفائر بمنطقة سوق الخميس الآثرية بالمطرية، اليوم السبت في رفع جزء من تمثال من الجرانيت وزنه حوالي 8 أطنان غير واضح المعالم .

وقال الأثريون، في تصريحات لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" إنه تم إجراء الإسعافات الأولية الخاصة بترميم التمثال بالموقع الأثري؛ تمهيدا لنقله لأحد المتاحف الكبري، حيث سيتم إجراء أعمال الترميم اللازمة والدراسات العلمية لاكتشاف هوية التمثال والمعلومات التاريخية عنه.

وأضافوا أن ذلك يأتي في إطار الموسم الجديد من حفائر البعثة (المصرية الألمانية) العاملة بالمطرية، والتي بدأت أول سبتمبر الحالي واستكمالا للأعمال التي قاموا بها في مارس الماضي، حيث تم اكتشاف التمثال الملكي بسماتيك الأول بالمنطقة الأثرية.​