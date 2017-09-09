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بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

04:21 م السبت 09 سبتمبر 2017

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح اللواء محمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن الوحدة المحلية شنت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بسوهاج بإزالة تلك المخالفات.

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