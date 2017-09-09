القبض على هارب من السجن المؤبد في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت حملة أمنية بقسم شرطة عتاقة، القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد، في قضية اتجار بالمواد المخدرة، خلال اختباءه بأحد المدن السكنية القريبة من شاطئ خليج السويس.

ووردت معلومات للعميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي تفيد باختباء المتهم، في أحد المدن الجديدة، وتوجهت مأمورية أمنية صباح اليوم السبت، برئاسة الرائد عمرو السقا رئيس مباحث عتاقة، وضبطت "سمير. ع" 37 عامًا.

وتمكنت الحملة من ضبط هارب آخر من أحكام بالسجن تراوحت مدتها ما بين عام و5 أعوام في قضايا تبديد ومشاجرة، وتعاطي مواد مخدرة.