تعرضت لـ«الخطف» واتهمت بالتآمر على الإمارات.. مواقف أثارت الجدل حول لجين عمران

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أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران الكثير من الجدل بعد شكواها عبر حسابها على Snapchat، من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلها في دبي، مشيرة إلى أنها كانت خارج البلاد في إجازة استغرقت شهرا ونصف الشهر، وعند عودتها تلقت فاتورة المياه فقط، والتي بلغت 36 ألف درهم، الأمر الذي جعلها تتجه للشركة لعمل شكوى.

أثار مقطع الفيديو استياء عدد كبير من شعب الإمارات الذين شنوا هجوما عليها واتهموها بالتآمر على الإمارات، لذلك حرصت على توضيح الأمر لمحبيها وهو أنها تقيم بالإمارات منذ 12 عاما فلماذا تفكر في إثارة المشكلات حاليا؟!

لم يكن ذلك الموقف هو الوحيد الذي يثير الجدل حول الإعلامية السعودية لجين عمران، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى..

وقوعها ضحية برنامج «رامز بيلعب بالنار»

حالة من الجدل أثارتها بعدما وقعت برفقة الإعلامية مهيرة عبد العزيز، ضحية الحلقة 8 من برنامج "رامز بيلعب بالنار" انتقاما منهما لتقاريرهما عن برامجه المفبركة، وذلك بحسب تصريحات "رامز" لينتهي المقلب بسلام، رغم أن مهيرة فقدت الوعي قليلا، أما لجين، فلم تتوقف عن الصراخ.

حقيقة «ندمها» على زواجها الأول

بعد الجدل المثار حول حياتها الشخصية وطلاقها من زوجها، صرحت خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية بأنها لم تندم على تجربة زواجها الأول فهي تجربة ولو تكررت فلا مانع فلن تقف في طريق حظها، علما بأنها أم لشاب وفتاة، طولها، كما صرحت.

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تعرضها لـ«الخطف» في المغرب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، مقطع فيديو تظهر فيه "لجين" داخل سيارة وهي تتحدث عن تعرضها للاختطاف، وتم تصوير هذا المقطع أثناء وجود لجين في المغرب حيث علّقت: "طالعين ندور على سيارة أنا وصديقتي وما لقينا، ولقينا بنات المغرب وخطفوني".



حقيقة تقديم استقالتها من «mbc»

تردد العديد من الأخبار حول تقديمها استقالتها من مجموعة قنوات "mbc" ولكنها خرجت ونفت تلك الشائعات، مشيرة إلى أنها قامت بالفعل بتصوير الحلقة التجريبية من البرنامج الجديد، والتي وافقت عليها إدارة قناة "إم بي سي"، وأن البرنامج سيصور بعد عيد الفطر.





«منزل فخم» يعرضها للانتقادات

بعد شرائها منزلا ضخما بالإمارات يقدر بملايين الدراهم، تعرضت للكثير من الهجوم على يد الإعلامية الكويتية مي العيدان بقولها: "الأستاذة لجين عمران تقول إنها بعد ١٢ سنة اشترت بيتها بالإمارات من مجهودها.. قيمة البيت ملايين الدراهم".

وقارنت "مي" بين لجين والإعلامية الكبيرة أمل عبد الله، حيث قالت: "والإعلامية الكبيرة أمل عبد الله بعد مشوار ٥٨ سنة لا تملك منزلا ملكها وتعيش في بيت ملك الدولة بصفة إيجار والبيوت بالكويت أرخص من الإمارات.. طب من أين لك هذا يا هذا عشان نفهم وتدخل بمخنا دام لا هوا هدية لا مني ولا منك؟!".