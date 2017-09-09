المؤبد لتاجر ألبان قتل زوجة خاله لسرقتها في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بمعاقبة المتهم "أحمد. ع. ب"، 24 عامًا، تاجر ألبان، بقرية التوينة دائرة مركز شرطة مطوبس، حضوريًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، لاتهامه بقتل "رزقة حسن محمد منسى"، 52 عامًا، ربة منزل، وتقيم ببندر مطوبس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة منقولات، ومبلغ مالي منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية محمد رضا، ورامى شعيب، وذلك في أحداث القضية رقم 11962 لسنة 2016، جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 1208 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث الواقعة، من خلال أوراق القضية، إلى يوم 4 أبريل 2016، بدائرة مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة، بلاغًا من المدعو "جابر نعمان عثمان"، 60 عامًا، مقاول معماري، ويقيم بشارع البوستة القديمة، ببندر مطوبس، باكتشاف وفاة زوجة شقيقه بشقتها في الدور الرابع بذات العقار الذي يقيم فيه.

كشفت تحريات العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، عن ارتكاب المتهم المذكور، للواقعة، نظرًا لعلمه بيسار الحالة المادية، للمجنى عليها، واحتفاظها بمشغولات ذهبية، ومبالغ نقدية، والتي تبين أنها زوجة خاله، مستغلًا تواجدها بمفردها لسفر زوجها للخارج ووجود أبناءها بالمدينة الجامعية للتعليم.

وعقب اإلقاء القبض على المتهم أقر بارتكابه الواقعة، عندما توجه يوم الواقعة إلى المجني عليها بمنزلها، فاستضافته، وفي تلك الأثناء عاجلها بالضرب على رأسها مستخدمًا قارورة من الزجاج "فاظة"، عُثر عليها بجوار جثة المجني عليها، حتى تأكد من وفاتها، واستولى على جهاز "لاب توب" خاص بها، ولم يتمكن من استكمال سرقتها خشية من افتضاح أمره، وتخلص منه وألقاه بمجرى مائي أمام منزله.