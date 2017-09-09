من هي المرأة الإماراتية التي دخلت موسوعة جينيس؟

كتب - مصراوي:

دخلت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب، شما المزروعي، موسوعة جينيس كأصغر وزيرة في العالم.

وتشغل المزروعي الوزارة منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 سنة أصغر وزيرة في العالم.

وتلخص صحيفة "الاتحاد" الإماراتية السيرة المهنية للمزروعي:

عملت سابقاً في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بالإضافة لعملها كمحلل للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة.

كما عملت أيضاً كمحلل سياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وكمحلل بحوث في سفارة الدولة في واشنطن، وباحثة في مجال سياسات التعليم لدى "تمكين"، وهو جهاز الشؤون التنفيذية.

وحصلت شما على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة "أكسفورد" في بريطانيا عام 2015.

وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة "رودز" للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وضمن أفضل طلاب الدفعة في حينها.

وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا كأفضل 5% من طلاب جامعة نيويورك لعام 2014.

وأنهت شما عدة دورات حول القيادة والشراكات متعددة القطاعات في كل من مركز بحوث جامعة نيويورك وكلية "وافر" للخدمة الاجتماعية وكلية "شتيرن" لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك وجامعة ييل.