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الجيش اللبناني يضبط مخزنا للذخيرة في عرسال

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يضبط مخزنا للذخيرة في عرسال

04:08 م السبت 09 سبتمبر 2017

الجيش اللبناني يضبط مخزنا للذخيرة في عرسال

الجيش اللبناني في عرسال

بيروت - (د ب أ):

ضبط الجيش اللبناني اليوم السبت مخزناً للذخيرة فيه عدد من القذائف والصواريخ في منطقة عرسال شرق لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخ اليوم في منطقة عرسال (وادي الزعرور - وادي حميد)، ضبطت مديرية المخابرات مخزنا للذخيرة وبداخله عددا من قذائف الهاون وصواريخ متعددة الأنواع وخمس عبوات ناسفة معدة للتفجير، حيث أجري اللازم بشأنها".

وكان الجيش اللبناني قد أطلق في التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في 30 أغسطس الماضي، انتصار لبنان على الإرهاب، في معركته ضد تنظيم داعش في الجرود، فيما أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون انتهاء معركة "فجر الجرود" وانتصار الجيش فيها.

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