العثور على چوال ذخيرة داخل قطار "القاهرة - أسوان"
العثور على چوال ذخيرة داخل قطار "القاهرة - أسوان"
04:08 م السبت 09 سبتمبر 2017
العثور على چوال ذخيرة
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، على "چوال" يحوي كمية من الطلقات، داخل قطار "القاهرة - أسوان" أثناء تواجده بمحطة قطار قنا.
تلقى اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بعثور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، داخل قطار "القاهرة-أسوان" على چوال بداخله بعض المهمات.
وبتفتيشه تبين أن بداخله 21 طلقه خرطوش عيار "12 – 6" طلقات آلي، وبإجراء التحريات السرية اللازمة لم يستدل على مالكها.
كُلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقا ومديرية أمن قنا بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابستها، حُرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وأرسل بالمتهم والحرز لقسم الشرطة لقيده وعرضه على النيابة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة
-
تجديد حبس 6 متهمين شكلوا خلية إرهابية لإسقاط الدولة وتبنوا فكر "داعش"
-
ضبط شخصين بحوزتهما 45 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجهما بالشرقية والجيزة
-
ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 10 طبنجات و4 بنادق ورشاشين قبل بيعها للعناصر
إعلان
إعلان