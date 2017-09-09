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العثور على چوال ذخيرة داخل قطار "القاهرة - أسوان"

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مصراوي Masrawy

العثور على چوال ذخيرة داخل قطار "القاهرة - أسوان"

04:08 م السبت 09 سبتمبر 2017

العثور على چوال ذخيرة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، على "چوال" يحوي كمية من الطلقات، داخل قطار "القاهرة - أسوان" أثناء تواجده بمحطة قطار قنا.

تلقى اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بعثور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، داخل قطار "القاهرة-أسوان" على چوال بداخله بعض المهمات.

وبتفتيشه تبين أن بداخله 21 طلقه خرطوش عيار "12 – 6" طلقات آلي، وبإجراء التحريات السرية اللازمة لم يستدل على مالكها.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقا ومديرية أمن قنا بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابستها، حُرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وأرسل بالمتهم والحرز لقسم الشرطة لقيده وعرضه على النيابة.

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