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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة إيجوث" لـ 7 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة إيجوث" لـ 7 أكتوبر

04:06 م السبت 09 سبتمبر 2017

محاكمة المتهمين برشوة إيجوث

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة ايجوث"،لجلسة ٧ أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لندب لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة الفيديوهات والمكالمات والاسطوانات الموجودة بأحراز القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب، وأيمن محمد، وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة، وشهدت الجلسة فض الأحراز ، واستكمال سماع الشهود.

والمتهمون في القضية هم : ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت)، وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى) .

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال الشهر الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيا، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته.. فى حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومي.

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