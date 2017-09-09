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تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل ميادة أشرف" لـ 11سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل ميادة أشرف" لـ 11سبتمبر

04:03 م السبت 09 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، السبت، تأجيل محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، لجلسة 11 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل، لحضور باقي هيئة الدفاع عن المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدي الشناوي وأشرف شاكر.

وفى بداية الجلسة أكد أحد المحامين بعدم معرفة بقي فريق الدفاع بمكان نقل المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة إلا بعد وقت متأخر، وهنا أكد رئيس المحكمة بأن المحكمة لن تحيل فريق الدفاع للمحاكمة التأديبية لربما يكون هذا هو السبب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير حتى 11 يونيو 2014 بعين شمس.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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