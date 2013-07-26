تياجو يفجر مفاجأة: مانشستر يونايتد لم يحاول ضمي!

نفى تياجو ألكانترا لاعب وسط بايرن ميونيخ والمنتقل حديثا إليه من صفوف برشلونة الإسباني مزاعم قرب انتقاله من مانشستر يونايتد قبل الرحيل لصفوف البافاري.

وكان ألكانترا قد ارتبط بشدة بالانتقال للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن أعلن نيته في الرحيل عن برشلونة.

وقال ألكانترا "الحقيقة أن مانشستر يونايتد لم يتحدث إلينا ولو لمرة، الأمر كله جاء من وسائل الإعلام وكانت كذبة".

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن يونايتد وألكانترا قد اتفقا على تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يبلغ 18 مليون جنيه إسترليني في حالة عدم مشاركاته لعدد معين من المباريات وهو ما حدث الموسم الماضي.

وأضاف "من الظلم أن نقول بأنني لم أكن صبورا فبرشلونة كان يعرف موقفي جيدا، لقد انتظرت من أجلهم خاصة قبل بطولة أوروبا للشباب ولكن لم يتصل بي أحدا وشعرت بعدم التقدير".

وانتقل تياجو لبايرن ميونيخ لمرافقة مدربه القديم بيب جوارديولا والذي قدمه كلاعب يشارك بانتظام في برشلونة إبان فترة توليه تدريب الفريق الكاتالوني.