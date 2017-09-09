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وزير الأوقاف: نسعى لتحويل الإمام من موظف إلى صاحب رسالة

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وزير الأوقاف: نسعى لتحويل الإمام من موظف إلى صاحب رسالة وزير الأوقاف: نسعى لتحويل الإمام من موظف إلى صاحب رسالة

التحرير

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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، إن الوزارة تسعى لتحويل الإمام من موظف إلى صاحب رسالة، وأن يكون عالمًا قادرًا على نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح في نطاق الوسطية، ومحاربة الفكر المتطرف.

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وأوضح "جمعة"، خلال لقائه الأئمة والدعاة المشاركين في مشروع الأئمة التدريبي المقام في أسوان لمدة 4 أيام، أن الوزارة حريصة على إعداد وتأهيل القيادات علميًا وإداريًا من خلال منحهم دورات تدريبية؛ ليكون لديهم الكفاءة المطلوبة، بحيث لا يسمح بأن يخاطب الناس إلا المؤهلون فقط.

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وأوضح الوزير، أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من مشروع "الإمام والخطيب المتميز، والواعظة المتميزة"، مع منحهم حوافز، سواء في الإيفاد للخارج أو ترقيات أو العمل بالمساجد الكبرى والقوافل الدعوية.

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كما شدد الدكتور مختار جمعة، على اهتمام الوزارة ببناء الإمام العصري، العالم والمفكر والمبدع، والمجدد المستنير، على يد علماء ومفكرين متخصصين؛ ليكون الإمام قادرًا على فهم قضايا التجديد واستيعابها، والتعامل معها بحكمة وواقعية، مع منحه مزايا عديدة لتشجيعه على استمرار التميز.

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التحرير

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