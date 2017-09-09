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الآثار تعلن رفع جزء من تمثال جرانيت وزنه 8 أطنان بالمطرية

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الآثار تعلن رفع جزء من تمثال جرانيت وزنه 8 أطنان بالمطرية الآثار تعلن رفع جزء من تمثال جرانيت وزنه 8 أطنان بالمطرية

التحرير

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أعلنت البعثة الآثرية "المصرية الألمانية" المشتركة العاملة في أرض الحفائر بمنطقة سوق الخميس الآثرية بالمطرية، اليوم السبت، نجاحها في رفع جزء من تمثال من الجرانيت بلغ وزنه نحو 8 أطنان، مؤكدة أنه غير واضح المعالم.

وقال "الأثريون" في تصريح صحفي: إنه "تم إجراء الإسعافات الأولية الخاصة بترميم التمثال بالموقع الأثري، وذلك تمهيدًا لنقله لأحد المتاحف الكبري، حيث سيتم إجراء أعمال الترميم اللازمة والدراسات العلمية لاكتشاف هوية التمثال والمعلومات التاريخية عنه".

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يأتي ذلك في إطار الموسم الجديد من حفائر البعثة (المصرية الألمانية) العاملة بالمطرية، والتي بدأت أول سبتمبر الحالي واستكمالا للأعمال التي قاموا بها في مارس الماضي، حيث تم اكتشاف التمثال الملكي بسماتيك الأول بالمنطقة الأثرية.

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التحرير

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