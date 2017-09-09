وزير البترول يشهد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد لورينزو سيمونيللى الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز جى إى" اليوم السبت، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "ظٌهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل وشركة "بيكرهيوز جى إى" الأمريكية.

وقّع العقد كل من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل والسيد رامي قاسم رئيس شركة "بيكرهيوز جى إى" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن العقد الجديد لتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر يأتي في إطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى في البحر المتوسط، حيث يعكس استمرار التقدم في تنفيذ هذا المشروع العملاق المقرر افتتاح أولى مراحله قبل نهاية العام.

وشدد "الملا" على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في العمل في الحقول البحرية مثل شركة بيكر هيوز جى إى، وإقامة شراكة استراتيجية معها والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها في هذا المجال بما ينعكس إيجابًا على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتحقيق أهداف خطة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى.

وأوضح أن تواجد وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة فى نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها إلى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشري وتصنيع المعدات.

شاهد أيضا

وذكر أن مشروع حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والتي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات و تحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج، وأن الوزارة تسعى لإستمرار ذلك من خلال العمل بوتيرة سريعة على تنفيذ إجراءات وتعاقدات بدء العمل في المرحلة الثانية التي ستبدأ فور الانتهاء من اعمال المرحلة الأولى من المشروع .

وبموجب العقد ستعمل شركة بيكرهيوز جى إى التابعة لمجموعة جنرال اليكتريك الأمريكية على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والانشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم ، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبى وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.

من جانبه، قال لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة "بيكرهيوز جى إى": إن "العقد مع قطاع البترول المصرى يعزز التزام شركته بتقديم عروض تنافسية لشركائها، ويعزز وجود الشركة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تقديم التكنولوجيا المتطورة"، لافتًا إلى أن حقل ظهر أحد أهم المشروعات الجديدة على مستوى العالم، وأنها ستعمل من خلاله على تحقيق أعلى النتائج بفضل كفاءة وتميز الأنشطة والحلول المتطورة التي تعمل عليها الشركة والتقنيات البحرية والبرية المبتكرة التي تميزت بتقديمها على مدار عقود من العمل وتأكيد ريادتها فى مجال العمل تحت سطح البحر، معربًا عن اعتزاز شركته وحرصها على المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، ويعد أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق رؤية مصر للنهوض بقطاع الطاقة .