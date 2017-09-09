برلماني لوزير البيئة: مش عايزين منكم حاجة ورجعولنا أرض مصنع قلابشو

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طالب النائب إلهامي عجينة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة برد الوزارة لأرض مصنع (كبس القش) الواقع في منطقة قلابشو والبالغ مساحتها 30 فدان بعد توقف المصنع عن العمل.

وقال "عجينة: موجهًا حديثه للوزير "فين حق محافظة الدقهلية من ميزانية الوزارة، إحنا مهضوم حقنا، مش عايزين منكم حاجة، لكن انتوا كمان ماتخدوش مننا حاجة"، مضيفًا "أعطونا أرض مصنع قلابشوا المتوقف عن العمل بما عليها من مباني لتخصيصها للمنفعة العامة".

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فيما رد خالد فهمي على طلبات "عجينة" بالقول: إن "ميزانية المحافظات تأتي من المحليات ولا دخل للبيئة بها، وميزانية الوزارة لايتم توزيعها جغرافيًا، وتم عرض الموازنة على البرلمان، ووافق عليها - ولو عندك ملاحظة أو تعديل اعرضه على البرلمان".