اللحمة مواسم والتكييف للضرورة القصوى.. «الغلاء يرهق المصريين»

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حالة من الارتباك شهدتها الأسواق عموما خلال الشهور الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، بعد تحرير سعر الصرف، مما تسبب في أزمات متتالية للمواطنين، لا سيما محدودي الدخل، فهناك من يرى أن الأزمة أثرت بشكل أو بآخر على طبيعة حياة المصريين وكيفية تعاملهم مع متطلبات الحياة، سواء كانت متطلبات أساسية أو أخرى ترفيهية.

ربما دفعت الأزمة عددا من المصريين إلى إعادة النظر في مصروفاتهم الشهرية والاستغناء عن بعض السلع أو الخدمات لتقليص حجم إنفاقهم، تماشيا مع ارتفاع أسعار السلع عموما.

يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن معظم المصريين اتجهوا إلى تخفيض مصروفاتهم، ولا نبالغ إذا قلنا إنهم أعلنوا خطة تقشف محدودة، لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار المتتالية، حتى إن الأمر وصل إلى تخفيض مصروفات الطعام والشراب.

وأكد عامر أن ما يقارب 25% فقط من المصريين يأكلون اللحوم الحمراء، بينما البقية تتنوع ما بين من لا تتفق دخولهم مع أسعار اللحوم أو يشترونها بكميات لا تكفى احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مصر تستورد 446 ألف طن لحوم حمراء سنويا، ما يعادل 50% من حجم الاستهلاك.

وأضاف مدير مركز المصريين للدراسات، أن حالة التقشف الداخلية التي أعلنها المصريون في منازلهم، شملت العديد من متطلبات الحياة الأساسية، منها الأغذية مثل الفواكه واللحوم والمشروبات، سواء كان بالتقليل أو الامتناع تماما عن شرائها، كما شملت الأجهزة الكهربائية ومنها التكييف وأجهزة الصوت المنزلية، وبعض الأجهزة الأخرى التي تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.

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استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا أكدت أن المصريين غيروا سياستهم الشرائية خلال الشهور الماضية، وبدلوا أولوياتهم حسب الحاجة. مؤسسة "جسر" لللدراسات وأبحاث المسوح أكدت في تقرير أصدرته في سبتمبر الحالي، أن قرابة 58% من المواطنين استبدلوا بالسلع المستوردة سلعا محلية، بينما اتجه 57% من المجيبين على الاستطلاع إلى الامتناع عن شراء بعض السلع أو تقليل الكميات التى يشترونها من بعض المنتجات.



ورصد الاستطلاع تغير السلوكيات الاستهلاكية للمصريين بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق، إذ أكدت النتائج أن نصف المشاركين بالاستطلاع غيروا سلوكياتهم، إما فى الامتناع عن شراء بعض السلع أو تقليل شرائها وعلى رأسها اللحوم، وذلك بنسبة 57%، والتوقف عن شراء السلع المستوردة وشراء السلع المحلية بنسبة 58% وخفض استهلاك السيارات بالنسبة لمالكيها بنسبة 43%، كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 23% غيروا سلوكياتهم في أشياء أخرى، على رأسهم ترشيد استهلاكاتهم بشكل عام، والاستغناء عن بعض السلع الترفيهية، والاعتماد على الذات لمواجهة الاحتياجيات، بدلا من شراء السلع والخدمات، مثل صيانة بعض الأعمال المنزلية بدلا الاستعانة بفنيي صيانة، أو حياكة الملابس بدلا من زيارة الأتيليه.

يذكر أن البنك المركزي قد أصدر قرارا بتحرير سعر صرف العملة المحلية مطلع نوفمبر الماضي، وهو ما يعرف بـ«تعويم الجنيه» ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق في خطوة وصفتها الحكومة بالضرورية لإصلاح الاقتصاد الذي عانى تدهورا ملحوظا خلال السنوات الماضية.