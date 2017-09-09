اعتقال شخصين لعلاقتهما بهجوم استهدف مركزا للشرطة غربي الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية باعتقال شخصين على صلة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مديرية أمن ولاية تيارت 270 كيلومترا غربي الجزائر.

وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم السبت، إن عناصر الجيش بالتنسيق مع افراد الدرك الوطني، وهو جهاز يتبع وزارة الدفاع، قاموا باعتقال شخصين لهما علاقة بالعملية الإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت، دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.

ولقى شرطيان حتفهما عندما فجر انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا نفسه، بالقرب من مقر أمن ولاية تيارت يوم 31 أغسطس الماضي.