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قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بدمياط لإجراء أعمال الصيانة

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مصراوي Masrawy

قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بدمياط لإجراء أعمال الصيانة

04:03 م السبت 09 سبتمبر 2017

قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بدمياط لإجراء أعمال الصيانة

قطع المياه

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع المياه، صباح يوم غد الأحد، ولفترة غير محددة لإجراء الصيانة الشهرية، ودعت المواطنين إلى تخزين المياه اللازمة حتى الانتهاء من الأعمال الفنية.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المناطق التي تتأثر بقطع المياه هي مدينة عزبة البرج وقرى مركز دمياط ومناطق البصايلة، والخياطة، والشيخ ضرغام، وكفر حميدو والرطمة إلى جانب أرض كسبر والحطاب في شط جريبة.

وشهدت دمياط مناورات عملية لمواجهة نوات الشتاء في عدد من المدن والقرى، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط لبحث مدى جاهزية غرف العمليات لاستقبال البلاغات وتطهير بالوعات صرف المطر.

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