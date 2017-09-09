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شاب يُشعل النار في أذن والده بالمرج

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مصراوي Masrawy

شاب يُشعل النار في أذن والده بالمرج

03:55 م السبت 09 سبتمبر 2017

شاب يُشعل النار في أذن والده بالمرج

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:

أشعل شاب النيران في "أنبوبة غاز" هدد بها والده وحرق أذنه ويديه ثم ترك النيران تلتهم منزله بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج لكن سيارة المطافئ حالت دون حدوث كارثة وتدخل أميني شرطة تابعين لقسم شرطة المرج، ونجحا في السيطرة على المتهم وضبطه، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقت شرطة النجدة، بلاغًا مساء أمس الجمعة، من الأهالي بمنطقة مؤسسة الزكاة، يفيد قيام شاب يدعى "أحمد.س"، 30 سنة، عاطل، بتهديد أسرته بالحرق بعدما أشعل النيران في أنبوبة غاز وظل يلوح بها تجاه كل من يحاول الاقتراب منه، وأشعل النيران في مدخل العقار الذي يقطن به.

ودفع قسم المرج بقوات أمنية للسيطرة على المتهم، ومنع خطر امتداد النيران إلى الشقق والعمارات السكنية المجاورة، ونجحا (محمود هارون، ومحمد شحاته)، أميني شرطة تابعين لقسم شرطة المرج في ضبط المتهم عقب القاء بطانية عليه أثناء إمساكه بأنبوبة الغاز والتهديد بها، وسيطرت سيارات المطافئ على النيران المشتعلة.

نتج عن الحادث، إصابة والد المتهم بحروق بالأذن واليدين وكذلك أحد الأطفال، 12 سنة، جيران المتهم، وإصابة أمين الشرطة، محمود هارون، بمباحث قسم المرج بحروق في اليد.

دلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، وأنه دائم التشاجر مع أسرته ووالده، وتم ضبطه العام الماضي أثناء محاولته إشعال النيران بجوار سور الأمن المركزي بمنطقة شرق القاهرة، غير أن النيابة العامة أخلت سبيله بضمانة مالية في القضية.

اقٌتيد المتهم إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات

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