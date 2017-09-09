«أودي» تعمل على تطوير أنظمة الملاحة التقنية في سياراتها

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تعمل شركة "أودي" على تطوير مميزات تقنية جديدة في سياراتها المختلفة، من بينها تلك التي تتعلق بالاتصال والملاحة وربطها بالهواتف الذكية للمستخدمين.

ووفقًا لموقع "نت إمبراتيف"، فإن الشركة الألمانية تعمل على تطوير برنامج ملاحة تقني حديث باسم "HERE”، والذي يعمل على التواصل مع الهاتف الذكي وتحديد موقع المستخدم ومنحه أفضل الطرق للقيادة وتوقيف السيارة.

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نظام الملاحة الجديدة لـ"أودي" يهدف لربط الهاتف الذكي بعملية التعرف على الطرق، وتوفير نسق ذكي في الاستخدام، بحيث يمكن للسيارة القدوم إلى مكان السائق بشكل آلي وإدلاله على أقرب مواقع لتوقيف السيارة، مع مراعاة الجوانب القانونية الخاصة بصف السيارات بالشوارع.