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مانشستر سيتي يحقق أكبر فوز في تاريخه على ليفربول..ويُمطر شباكه بخُماسية نظيفة (صور)

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مانشستر سيتي يحقق أكبر فوز في تاريخه على ليفربول..ويُمطر شباكه بخُماسية نظيفة (صور) مانشستر سيتي يحقق أكبر فوز في تاريخه على ليفربول..ويُمطر شباكه بخُماسية نظيفة (صور)

التحرير

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أكرم مانشيسترسيتي وفادة ضيفه ليفربول وأمطر شباكه بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز «البريمييرليج».

تقدم السيتي عن طريق أجويرو في الدقيقة 24 على عكس سير مجريات اللقاء حيث كان ليفربول الأخطر حتى منتصف الشوط الأول،قبل أن يعزز جابرييل خيسوس التقدم بهدفين في الدقيقين 45 و53، وأكمل ساني مهرجان الأهداف بهدف في الدقيقة 76 وآخر رائع في دقيقة الأخيرة من اللقاء من تصويبة صاروخية سكنت المقص الأيمن للتشيلي كلاوديو برافو.

وشهد اللقاء حالة طرد لنجم ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 37 بعد تدخله بخطوره شديدة على الحارس ايدرسون الذي غادر الملعب على إثرها وشارك برافو بدلا منه، ليصبح اللقاء أكثر سهولة على أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد السيتي لـ10 نقاط في الصدارة مؤقتًا قبل لقاء مانشستر يونايتد وستوك سيتي، وتوقف رصيد الريدز عند 7 نقاط بعد خسارته الثقيلة اليوم.
 

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التحرير

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