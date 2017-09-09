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توتنهام بالقوة الضاربة أمام إيفرتون

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توتنهام بالقوة الضاربة أمام إيفرتون توتنهام بالقوة الضاربة أمام إيفرتون

التحرير

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دفع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالقوة الضاربة في تشكيلة توتنهام التي ستواجه إيفرتون على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد الخسارة من تشيلسي والفوز على نيوكاسل والتعادل مع بيرنلي في الجولة الأخيرة.

ويمتلك إيفرتون نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ12 بعد الفوز على ستوك سيتي والتعادل مع مانشستر سيتي والخسارة من تشيلسي في الجولة الماضية.

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 وفيما يلي تشكيل السبيرز لمباراة اليوم:

لوريس- تريبير- ألدرفيلد- سانشيز- فيرتونخين- ديفيس- داير- سيسوكو- إيريكسين- ألي- كين

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التحرير

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