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موراتا يقود هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي

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موراتا يقود هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي موراتا يقود هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي

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أعلن أنطونيو كونتي عن تشكيل تشيلسي الذي يستعد لمواجهة ليستر على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 6 نقاط بينما يقبع ليستر سيتي في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط، وشهدت قائمة تشيلسي لهذا المباراة عودة إيدين هازارد بعد غياب طويل عن الملاعب حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

كما شهدت مقاعد بدلاء تشيلسي تواجد اللاعب درينكوتر المنضم حديثًا من صفوف ليستر سيتي، والذي بإمكانه مواجهة فريقه السابق اليوم في حال قرر كونتي الدفع به في المباراة.

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وفيما يلي تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم:

كورتوا- روديجير- لويز- أزبلكويتا- موزيس- كانتي- فابريجاس- ألونسو- باجايوكو- بيدرو- موراتا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من كالباليرو ودرينكوتر وهازارد وزاباكوستا وويليان وباتشواي وكريستينسين.

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التحرير

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