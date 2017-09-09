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النني خارج قائمة آرسنال أمام بورنموث.. وحجازي أساسيًا مع وست بروميتش

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النني خارج قائمة آرسنال أمام بورنموث.. وحجازي أساسيًا مع وست بروميتش النني خارج قائمة آرسنال أمام بورنموث.. وحجازي أساسيًا مع وست بروميتش

التحرير

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أعلن المدرب الفرنسي أرسين فينجر عن تشكيل أرسنال الذي سيواجه بورنموث اليوم على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد النني خارج القائمة في مباراة اليوم التي يسعى من خلالها المدفعجية لمصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في أخر مباراتين أمام ستوك سيتي وليفربول وخاصة الأخير برباعية نظيفة.

ويحتل أرسنال المركز الـ16 برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ18 دون رصيد من النقاط.

وعلى الجانب الأخر دفع توني بوليس مدرب وست بروميتش بمدافع الأهلي السابق أحمد حجازي أساسيًا في مباراة اليوم أمام برايتون.

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ويحتل وست بروميتش المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ17 برصيد نقطة وحيدة.

وفيما يلي تشكيل أرسنال لمباراة اليوم:

تشيك- موستافي- كوشيليني- مونريال- رامسي- تشاكا- بيليرين- كولسيناك- أوزيل- ويلبيك- لاكازيت

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من أوسبينا وميرتساكر وكوكيلين وأيوبي ووالكوت وأليكسيس وجيرو.

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التحرير

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