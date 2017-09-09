ريال مدريد يتعادل مع ليفانتي ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعادل فريق ريال مدريد ايجابيًا مع ضيفه ليفانتي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني «لاليجا».

بدأ زيدان اللقاء بتشكيل شهد غياب العديد من العناصر الأساسية حيث جاء كالتالي..

كاسيا- كارفخال- ناتشو- راموس- ثيو-لورينتي-كروس- مارسليو- فاسكيز- أسينسيو - بنزيما.

تقدم ليفانتي عن طريق إيفا في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وتعادل الريال سريعًا عن طريق لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

في الشوط الثاني أجري زيدان عدة تبديلات بدخول ايسكو بدلًا من يورنتي وكوفاسيتش بدلًا من فاسكيز ثم بيل بدلًا من بنزيما لكن دون جدوى حيث فشل لاعبي الريال في استغلال الفرص العديدة التي اتيحت لهم لإحراز الأهداف.

وشهد اللقاء طرد مارسيلو في الدقائق الأخيرة من اللقاء بسبب الضرب دون كرة ليزيد من صعوبة موقف الفريق الملكي وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي.

شاهد أيضا

يذكر أن الريال قد فقد نقطتين في الجولة الأولي أيضاً بعد تعادله مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.