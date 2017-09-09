افتتاح مدرسة "شرويدة" الابتدائية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة "شرويدة" الابتدائية، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و600 ألف جنيه، بحضور عددًا من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المدرسة مُقامة على مساحة 880 مترًا مربعًا، وتتكون من 5 طوابق تضم 8 فصول دراسية؛ استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ، بضرورة توعية الطلاب للحفاظ على المدرسة، وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة لخدمة الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تألوا جهدًا في توفير كافة الخدمات الأساسية والضرورية في قطاع التعليم؛ لتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب بما ينعكس بشكل جيد على بناء وتنمية المجتمع.