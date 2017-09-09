أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تموين دمياط": ضبط 150 مخالفة تموينية بالمخابز في شهر واحد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تموين دمياط": ضبط 150 مخالفة تموينية بالمخابز في شهر واحد

03:27 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط 150 مخالفة تموينية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال سمير عثمان مدير عام مديرية بدمياط، إن هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار عن طريق لجان التفتيش في كافة مراكز الإقليم، لافتًا إلى أن الشهر المنقضي شهد رصد 150 مخالفة تموينية بالمخابز و95 مخالفة مواد بترولية وجرى تحرير محاضر للمخالفين للمسائلة القانونية.

وأوضح عثمان، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هناك رقابة على البدالين التموينيين وبحث الكميات المتاحة للعرض بشكل دائم، مضيفًا أنه جرى تحرير 17 محضرًا للبدالين خلال الأسبوعين الأخيرين، كما جرى رصد 4 مخالفات للمطاحن و35 مخالفة نقص وزن في عدد من المخابز.

وحرر مسئولو المديرية 629 مخالفة بالأسواق العامة بينها 331 مخالفة عدم إعلان ، و190 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و49 مخالفة للامتناع عن الإعلان عن التسعيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تموين بورسعيد": توافر 15 سلعة ضمن مقررات شهر سبتمبر

    أخبار

  • "تموين المنيا": ضبط 553 قضية لمخابز مخالفة في شهر واحد

    أخبار

  • "تموين شمال سيناء": توافر جميع السلع بأسواق المحافظة.. والعيد مر بدون

    أخبار

  • ضبط 25 قضية تموين في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

    أخبار

إعلان

d25be2515e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر