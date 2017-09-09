"تموين دمياط": ضبط 150 مخالفة تموينية بالمخابز في شهر واحد

دمياط – محمد إبراهيم:

قال سمير عثمان مدير عام مديرية التموين بدمياط، إن هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار عن طريق لجان التفتيش في كافة مراكز الإقليم، لافتًا إلى أن الشهر المنقضي شهد رصد 150 مخالفة تموينية بالمخابز و95 مخالفة مواد بترولية وجرى تحرير محاضر للمخالفين للمسائلة القانونية.

وأوضح عثمان، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هناك رقابة على البدالين التموينيين وبحث الكميات المتاحة للعرض بشكل دائم، مضيفًا أنه جرى تحرير 17 محضرًا للبدالين خلال الأسبوعين الأخيرين، كما جرى رصد 4 مخالفات للمطاحن و35 مخالفة نقص وزن في عدد من المخابز.

وحرر مسئولو المديرية 629 مخالفة بالأسواق العامة بينها 331 مخالفة عدم إعلان أسعار، و190 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و49 مخالفة للامتناع عن الإعلان عن التسعيرة.