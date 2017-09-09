مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد
مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد
03:14 م السبت 09 سبتمبر 2017
مصرع شاب غرقا
بورسعيد - طارق الرفاعي:
لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه اليوم السبت، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بشاطئ قرية "الفردوس".
واستقبلت مستشفى الحميات "محمود شعبان مصطفى محمد"، 25 عامًا، من عزبة كرم مركز السنبلاوبن، جثة هامدة، بعد تعرضه للفرق.
ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.
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