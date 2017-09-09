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مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد

03:14 م السبت 09 سبتمبر 2017

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد

مصرع شاب غرقا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه اليوم السبت، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بشاطئ قرية "الفردوس".

واستقبلت مستشفى الحميات "محمود شعبان مصطفى محمد"، 25 عامًا، من عزبة كرم مركز السنبلاوبن، جثة هامدة، بعد تعرضه للفرق.

ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.

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