أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

تجمهر 250 راكبا في مطار القاهرة بعد إلغاء رحلتين دون إبلاغهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجمهر 250 راكبا في مطار القاهرة بعد إلغاء رحلتين دون إبلاغهم

03:38 م السبت 09 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    6ebd8f5b4c.jpg

  • عرض 3 صورة

    6a4cf5ba1d.jpg

  • عرض 3 صورة

    24c55def5a.jpg

إعادة الألبوم

الهلال الأحمر الليبي : المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا ماتوا من العطش (صور)

الألبوم التالى

الهلال الأحمر الليبي : المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا ماتوا

كتب- طه عبيد:

تجمهر نحو 250 راكبا أمام مكتب شركة نسمة للطيران بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم بمطار القاهرة الدولي، احتجاجا علي الشركة اقيامها بإلغاء الرحلات دون إبلاغ المسافرين عليها .

وقالت مصادر بالمطار إن عددا كبيرا من المسافرين تجمعوا أمام مكتب شركة نسمة للطيران، احتجاجا علي قيام الشركة بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 120 إلى تبوك، و140 إلى القصيم بالمملكة العربية ، دون إبلاغهم بإلغاء الرحلات.

وأضافت المصادر أن 70 راكبا غادروا المطار عائدين إلى منازلهم بعد إلغاء الرحلة، بينما تعثر العثور على أماكن خالية لـ 120 راكب، وتم نقل 30 راكب إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، وتم انهاء اجراءات سفر 30 آخرين على رحلات أخري.

من جانبها دفعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، بعناصر كبيرة من كافة الإدارة التابعة لها لتهدئة المسافرين والسيطرة علي الموقف، وتقوم حاليا شركة المطار بالتعاون مع شركة نسمة لحل الأزمة وتوفير رحلات بداية لنقل المسافرين إلى واجهتهم.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 144 هاربًا من أحكام قضائية بمطار القاهرة في 24 ساعة

    أخبار

  • مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الصالات.. ويوجه بحسن معاملة الركاب

    أخبار

  • يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة "بريكس"

    أخبار

  • تشديدات أمنية بالمطار استعدادًا لوصول السيسي بعد انتهاء جولته بالصين

    أخبار

إعلان

dd4bec3134.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا