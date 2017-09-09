تجمهر 250 راكبا في مطار القاهرة بعد إلغاء رحلتين دون إبلاغهم

كتب- طه عبيد:

تجمهر نحو 250 راكبا أمام مكتب شركة نسمة للطيران بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم بمطار القاهرة الدولي، احتجاجا علي الشركة اقيامها بإلغاء الرحلات دون إبلاغ المسافرين عليها .

وقالت مصادر بالمطار إن عددا كبيرا من المسافرين تجمعوا أمام مكتب شركة نسمة للطيران، احتجاجا علي قيام الشركة بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 120 إلى تبوك، و140 إلى القصيم بالمملكة العربية السعودية، دون إبلاغهم بإلغاء الرحلات.

وأضافت المصادر أن 70 راكبا غادروا المطار عائدين إلى منازلهم بعد إلغاء الرحلة، بينما تعثر العثور على أماكن خالية لـ 120 راكب، وتم نقل 30 راكب إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، وتم انهاء اجراءات سفر 30 آخرين على رحلات أخري.

من جانبها دفعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، بعناصر كبيرة من كافة الإدارة التابعة لها لتهدئة المسافرين والسيطرة علي الموقف، وتقوم حاليا شركة المطار بالتعاون مع شركة نسمة لحل الأزمة وتوفير رحلات بداية لنقل المسافرين إلى واجهتهم.​