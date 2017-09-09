شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر "طرق السلام"

كتب ــ محمود مصطفى:

غادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم السبت، القاهرة متوجهًا إلى ألمانيا لحضور مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان "طرق السلام " والذي يعقد في ألمانيا.

ومن المقرر أن يلقي الإمام الأكبر خطابًا مهمًا بالمؤتمر حول "التعايش السلمي والحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم التعايش والسلام".

ويعقد شيخ الأزهر على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الألمان والقادة الدينيين، للتباحث حول سبل تنسيق الجهود لنشر ثقافة التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والتعصب ومظاهر الإسلاموفوبيا.

وتأتي مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر ضمن الجهود الحثيثة التي يقودها شيخ الأزهر لنشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء.

يذكر أن المؤتمر يعقد عادة في سبتمبر من كل عام ويحضره أكثر من 400 من الرموز والقادة الدينيين حول العالم.​