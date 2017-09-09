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الرئيس الألماني يلتقط صور "سيلفي" مع مواطنيه في يوم "القصر المفتوح"

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يلتقط صور "سيلفي" مع مواطنيه في يوم "القصر المفتوح"

03:18 م السبت 09 سبتمبر 2017

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):

استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم السبت، آلاف الزوار في قصره الرئاسي "بيليفو" في إطار فعاليات احتفالية شعبية في حديقة القصر.

وأتيح للزائرين في الاحتفالية التي تأتي تحت شعار "يوم القصر المفتوح" الفرصة لإلقاء نظرة خلف أبواب المقر الرسمي للرئيس الألماني والتقاط صور "سيلفي" مع رئيسهم.

وأكد شتاينماير في بيان إمتنانه لنحو 23 مليون مواطن مهتمين بالعمل التطوعي في ألمانيا، موضحا أنه كان يتمنى دعوتهم جميعا إلى القصر الرئاسي.

وقال شتاينماير: "أعتقد أن هؤلاء هم الكتلة الحقيقية في مجتمعنا التي تضمن تماسكه".

وفي إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في غضون أسبوعين، جدد شتاينماير نداءه قائلا: "انتهزوا أرقى حق مدني واذهبوا للانتخاب".

وبحسب بيانات المكتب الرئاسي، تردد على القصر حتى عقب ظهر اليوم نحو 4 آلاف شخص.

وعرضت العديد من المبادرات والمنظمات والشركات خلال الاحتفال أنشطتها التي تهدف إلى مواجهة تحديات مجتمعية ومساعدة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك، هو أول من نظم هذه الاحتفالية خلال فترة منصبه.

واستقبل الرئيس الألماني مساء أمس الجمعة آلاف الضيوف المعنيين بالعمل التطوعي، وأشاد بأنهم كثيرا ما يكونوا أول المتصديين للأشخاص الذين ينقلبون على الديمقراطية.

وشارك في فعاليات اليوم الثاني من الاحتفال الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف وزوجته بيتينا.

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