مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون يتفقد الأحوال المعيشية والصحية لنزلاء سجن المرج

كتب- علاء عمران:

قام اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بالمرور الميداني على سجن المرج؛ لمراجعة وتقييم الخطط الأمنية على أرض الواقع، وتحقيق أقصى درجات التأمين والتواصل مع القوات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وقام اللواء شحاتة - خلال الزيارة - بتفقد مشاريع النزلاء الإنتاجية، والتي تسهم في تأهيلهم حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى متابعة الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، والوقوف على توفير كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الاجتماعية، الصحية، الثقافية) المقدمة لهم.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة على المواءمة بين تنفيذ الأحكام، وحماية وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكفالة حقوق السجناء.

وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم في المجتمع، عقب انقضاء فترة العقوبة كأفراد صالحين قادرين على العمل والإنتاج وتطوير خطط التأمين الخاصة بالسجون.